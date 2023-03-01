Москва, 1 марта, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что евромайдан на Украине в 2014 году стал возможен благодаря поддержке самих украинцев. Такое мнение он выразил во время розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса.

Kremlin Pool/Global Look Press Дмитрий Медведев и Владимир Путин

«Да, вы смогли это сделать, поскольку у вас был народ, который был готов действовать», — сказал он, отвечая на вопрос о смене политической власти на Украине. Говоря о гипотетически аналогичной ситуации в России, Хейг акцентировал внимание на том, что большая часть народа в РФ не готова к подобным действиям.

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Также, по мнению бывшего главы МИД Великобритании, Россия не смогла бы вернуть Крым, если бы пост президента занимал действующий заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Медведев совершенно другая личность. С ним было гораздо проще работать. Он был готов сотрудничать во время Арабской весны», — сказал Хейг, назвав Медведева «марионеткой» Путина.

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Британец подчеркнул, что идея революции в России не покидает головы политиков из стран Запад. Он вспомнил начало XX века и напомнил, что тогда революции предшествовали такие масштабные события, как Русско-японская война (1904–1905) и Первая мировая война. Хейг подчеркнул, что в настоящее время создать подобную ситуацию, «к сожалению», крайне сложно.

Ранее Вован и Лексус развели от лица Петра Порошенко бывшего советника президента США Джона Болтона и экс-канцлера Германии Ангелу Меркель.