Советник Пушилина Кимаковский: Киев оставил в Артёмовске несколько тысяч военных «на убой»

Москва, , 18:35 — REGNUM В Артёмовске остаются несколько тысяч военных ВСУ, которые оставлены Киевом «на убой». Об этом 1 марта заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в городе осталось несколько тысяч представителей теробороны. Кроме того, остались несколько подразделений разведки ВСУ и заградотряды, которые будут расстреливать всех, кто захочет выйти из Артёмовска.

«Эти вооружённые формирования оставили в городе просто на убой», — сказал Кимаковский.

Он отметил, на подступах к Артёмовску очень грамотно работают российские военные и артиллерия: все дороги находятся под огневых контролем ВС РФ. При этом подразделения ВСУ в городе «будут держаться до последнего», добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кимаковский заявил, что Киев лишился около 70% опытных военных в боях в районе Артёмовска.