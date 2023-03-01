Киров, 1 марта, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Торжественная церемония вручения стелы «Столица изобретательства России — 2023» состоялась сегодня, 1 марта, в Кирове в Вятском государственном университете. Символ престижного всероссийского конкурса, а также свидетельство губернатору Кировской области Александру Соколову торжественно вручил глава Роспатента Юрий Зубов.

t. me/aleksandrsokolov43 Глава Кировской области Александр Соколов

Статус откроет Кировской области новые возможности для поиска инновационно-технологического развития. Роспатент, Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Совет Федерации ФС РФ, комитет Госдумы РФ по науке и высшему образованию, ВОИР, комитет Госдумы РФ по науке и высшему образованию и другие ведомства будут проводить на территории области федеральные, региональные, межрегиональные мероприятия по изобретательской тематике.

Глава региона поблагодарил Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов и Федеральную службу по интеллектуальной собственности за присвоение Кировской области высокого статуса «Столица изобретательства России — 2023», а также подчеркнул, что в мероприятиях в течение года примут участие порядка 10 тысяч жителей области.

«Изобретательство — это высшая лига инженерной работы, —заявил Александр Соколов. — Кировская область провозгласила курс на подготовку инженерных кадров, поэтому изобретательство для нас крайне важно. Мы хотим, чтобы сегодня как можно больше мальчишек и девчонок в школах занимались математикой, физикой химией, а затем поступали на специальности, связанные с технологиями, и становились инженерами. Без этих кадров наша страна не может быть независимой».

Руководитель Роспатента Юрий Зубов отметил, что у Кировской области хороший потенциал для патентной работы и внедрения новых технологий. «В последние несколько лет мы видим значительный рост по промышленным образцам, то есть компании разрабатывают и патентуют свои разработки, — сказал он. — Только лишь за 2022 год рост по этому показателю в стране составил 30%. Также отмечаем серьезный интерес к программному обеспечению: рост в прошлом году составил 10%. И в Кировской области был огромный скачок в бизнесе: патентовали новые продукты, новые бренды, новые магазины».

Напомним, заявку на участие во всероссийском конкурсе наш регион подал по инициативе депутата Госдумы РФ от Кировской области Марии Бутиной и главы региона Александра Соколова.