Вашингтон, 1 марта, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Законопроект о запрете китайской социальной сети TikTok принял комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США. Об этом свидетельствует трансляция голосования, которое состоялось 1 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Пакет поправок позволяет президенту США вводить запрет на работу в стране социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance.

Документ был принят большинством голосов членов комитета. За него проголосовали 24 конгрессмена в то время, как 16 выступили против.

Теперь после одобрения в комитете законопроект отправится на общее голосование в палату представителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, TikTok ограничит время пользования соцсетью для несовершеннолетних.