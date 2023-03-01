Москва, 1 марта, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Сильное землетрясение возможно в Японии в ближайшие месяцы, оно может задеть российские регионы и вызвать разрушительное цунами. Об этом заявил главный научный сотрудник лаборатории физики колебания пробных масс ИФЗ РАН, доктор физико-математических наук Алексей Любушин.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его словам, Япония находится в опасном положении. Очень сильный подземный толчок может произойти в океане у южной части страны в период с марта по май. Главную опасность представляет цунами.

«Если исходить из ожидаемого места сейсмособытия, то цунами может затронуть Токио. Поэтому возможны большие жертвы», — сказал Любушин в беседе с «Газетой. ру».

Он пояснил, что в основе прогноза лежит анализ сейсмических шумов по всей планете. В Японии колебания земной поверхности регистрируют 78 сейсмостанций, это объёмные и открытые данные, на их основе можно делать расчёты.

Если землетрясение в Японии случится, оно будет очень сильным и может задеть Курильские острова. Затронуть может и Камчатку, но вероятность этого ниже, добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмолог Владимир Кособоков назвал алармистским и ничем не подкреплённым прогноз о «мегаземлетрясении» на Земле в марте.