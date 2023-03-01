Express: Зеленский боится неминуемой стратегической победы Путина
Лондон, 1 марта 2023, 18:05 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский боится, что группировка ВСУ в Артёмовске вот-вот падёт под натиском российской армии. Об этом 1 марта пишет обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз.
«Владимир Путин усиливает давление на Бахмут. Зеленский признаёт, что защищать его становится все труднее», — говорится в статье.
Отмечается, что взятие под контроль Артёмовска станет символической и стратегической победой России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник по экономическим вопросам президента Украины Александр Роднянский заявил, что ВСУ под напором российских военных несут катастрофические потери под Артёмовском, и допустил стратегическое отступление.