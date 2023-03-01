Лондон, 1 марта 2023, 18:05 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский боится, что группировка ВСУ в Артёмовске вот-вот падёт под натиском российской армии. Об этом 1 марта пишет обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Владимир Путин усиливает давление на Бахмут. Зеленский признаёт, что защищать его становится все труднее», — говорится в статье.

Отмечается, что взятие под контроль Артёмовска станет символической и стратегической победой России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник по экономическим вопросам президента Украины Александр Роднянский заявил, что ВСУ под напором российских военных несут катастрофические потери под Артёмовском, и допустил стратегическое отступление.