Лондон, 1 марта, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский боится, что группировка ВСУ в Артёмовске вот-вот падёт под натиском российской армии. Об этом 1 марта пишет обозреватель британской газеты Express Майкл Ноулз.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Владимир Путин усиливает давление на Бахмут. Зеленский признаёт, что защищать его становится все труднее», — говорится в статье.

Отмечается, что взятие под контроль Артёмовска станет символической и стратегической победой России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник по экономическим вопросам президента Украины Александр Роднянский заявил, что ВСУ под напором российских военных несут катастрофические потери под Артёмовском, и допустил стратегическое отступление.