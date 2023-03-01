Москва, 1 марта, 2023, 18:04 — ИА Регнум. В российских школах в первый день каждой учебной недели могут обязать поднимать не только флаг России, но и копию знамени Победы. Соответствующий законопроект 1 марта опубликован в электронной базе Госдумы.

Андрей Репин ИА REGNUM Знамя победы

Инициировали проект депутаты от КПРФ. По их мнению, это будет способствовать укреплению патриотизма среди молодёжи.

В пояснительной записке к документу говорится, что знамя — официальный символ победы советских граждан над фашистской Германией. Расширение использования знамени Победы в образовательных учреждениях не только привлечёт внимание молодёжи к изучению истории, но и дополнительно защитит от попыток её искажения, считают депутаты КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, поддерживают поднятие флага России и исполнение гимна на школьной линейке в начале учебной недели 69% граждан.