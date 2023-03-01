Херш сравнил заявления Байдена об Украине с высказываниями Кеннеди о Вьетнаме

Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Американский журналист Сеймур Херш в своей новой статье, опубликованной на платформе Substrack, рассказал о существовании разницы между реальной ситуацией в зоне боевых действий и заявлениях президента США о ней.

Сеймур Херш Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Существует неизбежный разрыв между тем, что президент говорит нам о войне, даже прокси-войне, и действительностью», — написал лауреат Пулитцеровской премии.

По мнению американца, данное утверждение верно как для действующего президента страны Джо Байдена, который добивается поддержки украинского конфликта, так и для бывшего главы Белого Дома Джона Кеннеди, при котором велась война во Вьетнаме.

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Журналист указал, что администрация Кеннеди не осознавала, что их мнение о стране и её жителях расходится с реальностью. Поэтому, считает Херш, спланированная для Вьетнама программы были обречены на провал.

Напомним, что Херш обвинил американских военных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Приказ же о проведении диверсии, по мнению Херша, отдал лично президент США Джо Байден.