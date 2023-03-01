Москва, 1 марта, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что в России невозможно сменить власть извне. Такое мнение он выразил во время розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса.

Сергей Пятаков/ РИА Новости Уильям Хейг.

«Учитывая весь аппарат государственного контроля, очень трудно способствовать этому извне», — сказал он, признавшись, что в прошлом Вашингтон и Лондон организовывали смену власти в других странах.

Хейг рассказал, что, занимая пост главы МИД Великобритании, посещал Москву и встречался с «представителями гражданского общества». Он уточнил, что любая поддержка со стороны западных стран, направленная на смену властей, воспринималась как заговор и агрессия.

«Это должно идти из самой России, изнутри», — подытожил бывший глава британского внешнеполитического ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, полагая, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко, признался, что Лондон не изменит свою политику в отношении Украины без согласования с Вашингтоном.