Москва, , 17:57 — REGNUM Учащийся одной из московских школ пожаловался полицейским на родителей, отругавших его за прогулянные занятия. Об этом сообщает 1 марта телеграм-канал Shot.

Ювенальная юстиция Иван Шилов © ИА REGNUM

12-летний мальчик случайно встретил наряд полиции возле своего дома и пожаловался на мать, которая его якобы избила, а потом отправилась с мужем в магазин. Ребёнку предложили письменно заявить на родителей.

В отделе полиции он написал заявление о том, что мать часто бьёт его ремнём или руками за нежелание помогать по дому, а теперь схватила за горло из-за пропущенного урока испанского языка.

Обращение послужило поводом для визита к родителям. Оказалось, что у них хорошая работа и трёхкомнатная квартира, а мальчик ни в чём не нуждается. Мать призналась, что наругала сына за пропуск платного занятия и шлёпнула его по щеке. Отец заявил, что ругал сына за лень, но никогда не бил. Правоохранители проводят проверку.