Берлин, , 18:06 — REGNUM Еврокомиссия планирует резко увеличить производство боеприпасов в Европе. Об этом 1 марта сообщает немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на документ, который комиссия 2 марта намерена представит послам стран-членов ЕС.

Снаряды © Константин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что трехэтапный план предусматривает резкое увеличение производства боеприпасов, что обеспечит не только снабжение Украины, но и пополнение запасов в странах Евросоюза.

Так, по информации корреспондентов, первый этап предусматривает незамедлительное увеличение поставок боеприпасов на Украину, речь идёт в том числе и о 155-мм артиллерийских снарядах.

Отмечается, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель в ближайшее время может предложить дополнительный пакет помощи на сумму один млрд евро на поставку боеприпасов.

Второй этап предусматривает совместную закупку 155-мм боеприпасов Европейским оборонным агентством EDA, чтобы восполнить пробелы в запасах стран Евросоюза и обеспечить снабжение Киева в долгосрочной перспективе.

Третий этап предназначен для обеспечения долгосрочного увеличения мощностей европейских стран по производству боеприпасов.

Отмечается, что помощь должна следовать по уже установленной схеме: Европейские страны снабжают Киев, а взамен получают деньги от Европейского фонда мира.

Уточняется, что финансовое покрытие этого фонда уже три раза увеличивалось по 500 млн евро каждый, а в конце 2022 года было принято решение увеличить его до двух млрд евро.