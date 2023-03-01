Берлин, , 17:37 — REGNUM Первый шаг к достижению мира на Украине должна сделать Россия, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 1 марта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Берлине.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам германского канцлера, Россия в первую очередь должна отвести свои войска. Украина подверглась нападению, и это «совершенно ясно».

«Россия является той страной, которая сейчас что-то должна сделать, с тем чтобы мир стал возможным», — сказал Шольц.

Он также отметил, что внимания сейчас требует «ситуация в области политики безопасности на восточном фланге НАТО». Альянс в случае нападения будет защищать свою территорию. Что касается Украины, Запад будет поддерживать её до тех пор, пока в этом есть необходимость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц призвал резидента Украины Владимира Зеленского не жаловаться на масштаб участия Германии в военной поддержке Киева.