Военный эксперт Михайловский раскрыл стратегию атак украинских беспилотников

Москва, , 17:45 — REGNUM Командование ВСУ меняет тактики при использовании беспилотников, стремясь найти слабые места в обороне России. Об этом 1 марта заявил ИА REGNUM военный эксперт Александр Михайловский.

Полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) © Виталий Белоусов/РИА Новости

Он напомнил, что за 24 часа в сторону Российской Федерации были запущены как минимум шесть дронов разных моделей, но лишь один из них достиг цели, в связи с этим атаку беспилотников можно считать провалившейся.

Эксперт отметил, что украинские дроны летели на предельно малой высоте, укрыться от радаров.

«То есть очевидно, что они стремятся защититься от систем ПВО за счёт такого нехитрого приёма», — предположил Михайловский, добавив, что ранее ВСУ запускали беспилотники по необычным маршрутам, меняя их курс на основании своих данных об активности российской системы ПВО.

«Потом в войсках противовоздушной обороны тактику раскусили, приняли меры. ВСУ попытались адаптироваться — и неудачно», — подчеркнул эксперт, предупредив, что не нужно думать, что Киев откажется от планов применения беспилотников для нападений в глубь России.

Он обратил внимание на то, что командование ВСУ меняет тактики и стремится нащупать слабые места в обороне России.

Он напомнил, что ранее ВСУ делали единичные пуски, затем стали запускать дроны попарно, чтобы один отвлекал, а другой атаковал, либо атаковали оба, но такая тактика себя не оправдала.

Теперь они атакуют сразу на нескольких направлениях и очень изобретательно.

«И напрямик — в Белгороде, и на дистанции — в Московской области и над морем в обход Крыма, что вообще стало довольно смелым решением», — отметил Михайловский, добавив, что сейчас дроны ВСУ ведут поиск целей полегче.

«Они не таранят лбом преграду, а пробуют разные модели, разные маршруты», — признал эксперт, добавив, что слабым местом беспилотников является необходимость движение на очень малой высоте, это и приводит к авариям дронов.

«Я бы предположил, как они будут действовать дальше, но не хочу подавать им идеи. Но что они не остановятся — это совершенно точно. Первый удар наша ПВО выдержала, второй, кажется, тоже. Но это явно не конец», — в заключении сказал Михайловский.

Как передавало ИА REGNUM, информация о самой массовой с начала спецоперации атаке беспилотников поступала из Адыгеи, Белгородской области, Краснодарского края и Московской области.

В Белоруссии предприятия военно-промышленного комплекса работают над модернизацией боевых беспилотников и организацией их серийного производства.