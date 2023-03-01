Таллин, 1 марта, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Численность «сил обороны военного времени» Эстонии должна быть увеличена до 43 700 человек, с таким предложением выступил 1 марта министр обороны республики Ханно Певкур, передает ERR.

Err. ee Армия Эстонии

В настоящее время штатная численность указанных сил — 26 700 человек.

Предлагается увеличить прежде всего число военнослужащих сухопутных сил (боле чем на 10 тысяч человек), а также сил противотанковой и противовоздушной обороны.

Численность «сил обороны военного времени» определяет предельное количество военнослужащих, которые могут быть призваны в войска при объявлении военного положения.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года в Эстонии прошли внеплановые военные учения, участие в них приняли 870 человек.