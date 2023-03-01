ВС России предотвратили атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма
Москва, 1 марта 2023, 17:21 — REGNUM Российские военнослужащие предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Крым, заявили 1 марта в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что средствами ПВО было сбито шесть украинских ударных беспилотнков.
Жертв и разрушений нет, добавили там.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что беспилотный летающий аппарат является сложной целью для любой ПВО, поскольку он летит на малой высоте.
Он также отметил, что для беспилотников важно пройти фронтовую ПВО, а дальше они будут идти по низинам, по руслам рек, которые плохо просматриваются радарами.