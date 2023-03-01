Минобороны сообщило о предотвращении атаки беспилотников на Крым

Москва, , 17:21 — REGNUM Российские военнослужащие предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Крым, заявили 1 марта в Министерстве обороны РФ.

Радиолокационная станция подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России © Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что средствами ПВО было сбито шесть украинских ударных беспилотнков.

«Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Жертв и разрушений нет, добавили там.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что беспилотный летающий аппарат является сложной целью для любой ПВО, поскольку он летит на малой высоте.

Он также отметил, что для беспилотников важно пройти фронтовую ПВО, а дальше они будут идти по низинам, по руслам рек, которые плохо просматриваются радарами.