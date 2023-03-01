Москва, 1 марта, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Российские военнослужащие предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Крым, заявили 1 марта в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости Радиолокационная станция подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России

Отмечается, что средствами ПВО было сбито шесть украинских ударных беспилотнков.

«Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Жертв и разрушений нет, добавили там.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что беспилотный летающий аппарат является сложной целью для любой ПВО, поскольку он летит на малой высоте.

Он также отметил, что для беспилотников важно пройти фронтовую ПВО, а дальше они будут идти по низинам, по руслам рек, которые плохо просматриваются радарами.