Москва, , 17:51 — REGNUM Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро окупила себя во время строительства. Об этом 1 марта сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Сергей Собянин на открытии новых станций БКЛ Московского метрополитена © Сергей Бобылев/ТАСС

«Вообще, конечно, поразительно, но за время строительства этот проект уже сам себя окупил по сути дела», — сказал он, добавив, что на строительство коридора вокруг БКЛ, длина которого составляет полтора километра, было выделено 5 трлн рублей.

Читайте также: Собянин: ввод БКЛ улучшил транспортное обслуживание 15 млн москвичей

По словам главы города, за время строительства станций Большой кольцевой линии рядом появились новые микрорайоны и новые рабочие места.

«Мы считали, в позапрошлом году федеральный бюджет получил налогов столько, сколько мы вложили в БКЛ, а городской бюджет в следующем году по сути дела получит столько, сколько он вложил в БКЛ», — добавил мэр, уточнив, что таких результатов удалось достичь благодаря инвестициям, «которые пришли рядом с БКЛ».

Читайте также: В Москве объявили бесплатный вход на БКЛ в течение пяти дней

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 1 марта до 30 июня пассажиры общественного транспорта смогут вернуть часть расходов на поездки в метро, трамваях, автобусах и электробусах. В этот период владельцам карт «Мир» при оплате каждой поездки платежная система будет возвращать кешбэк.