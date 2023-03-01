Астана, 1 марта, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Астана выступает за обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года. Об этом 1 марта заявил глава МИД и вице-премьер Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди

Тлеуберди выступил в Женеве на конференции по разоружению и заявил, что за последний год мир стал менее безопасен.

По его словам, конфликт на Украине, огромные ядерные арсеналы, ядерная риторика и отсутствие диалога ведут мир в опасном направлении.

«Казахстан, как убеждённый сторонник ядерного разоружения, считает необходимым обсуждение вопроса о новом ДСНВ после 2026 года», — сказал Тлеуберди.

Он отметил важность того, чтобы пять ядерных держав продемонстрировали приверженность совместному заявлению о недопустимости ядерной войны, принятому в январе 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что пересмотр решения о приостановке ДСНВ невозможен до тех пор, пока США не изменят своей позиции в отношении Украины.