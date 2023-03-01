Москва, 1 марта, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Обучение демобилизованных российских военнослужащих в рамках наставнического проекта «Твой герой» начнется 16 марта, сообщает 1 марта пресс-служба ФГБУ «Роспатриотцентр» со ссылкой на первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Центр Роспатриот Сергей Кириенко, выступление.

По его словам, военнослужащие, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, отправятся на обучение в Центр знаний «Машук», чтобы после приступить к работе в патриотических центрах.

Кириенко также подчеркнул, что в каждом из освобожденных регионов должен появиться музей «Моя Россия — моя история».

Он будет включать в себя несколько этажей по истории страны в целом и, как минимум, один этаж, посвященный субъекту, заключил замруководителя администрации президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил администрации президента совместно с Минобороны, Минтруда, Минздрава, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, высшими должностными лицами субъектов РФ работать вместе с «Комитетом семей воинов Отечества» и Общероссийским народным фронтом для поддержки семей участников специальной военной операции, сообщается на сайте Кремля.