Обучение участников СВО в рамках проекта «Твой герой» начнется 16 марта
Кириенко: обучение участников СВО для работы с молодежью начнется 16 марта
Москва, 1 марта, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Обучение демобилизованных российских военнослужащих в рамках наставнического проекта «Твой герой» начнется 16 марта, сообщает 1 марта пресс-служба ФГБУ «Роспатриотцентр» со ссылкой на первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
По его словам, военнослужащие, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, отправятся на обучение в Центр знаний «Машук», чтобы после приступить к работе в патриотических центрах.
Кириенко также подчеркнул, что в каждом из освобожденных регионов должен появиться музей «Моя Россия — моя история».
Он будет включать в себя несколько этажей по истории страны в целом и, как минимум, один этаж, посвященный субъекту, заключил замруководителя администрации президента.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил администрации президента совместно с Минобороны, Минтруда, Минздрава, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, высшими должностными лицами субъектов РФ работать вместе с «Комитетом семей воинов Отечества» и Общероссийским народным фронтом для поддержки семей участников специальной военной операции, сообщается на сайте Кремля.