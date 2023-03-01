Тель-Авив, Израиль, 1 марта, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Кнессетом (однопалатный законодательный орган) Израиля утверждён закон о смертной казни для террористов, заявил 1 марта премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

В законе сказано, что смертная казнь грозит тому, чьи действия умышленно или из равнодушия приводят к смерти граждан Израиля. Также к таким действиям причисляются совершение убийств из расистских побуждений или ненависти к определенной категории населения.

Напомним, 28 января министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир предложил ввести в стране смертную казнь для террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Израиля Эли Коэн обвинил власти Палестины в поддержке терроризма после теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме.