Москва, , 17:12 — REGNUM В Орле Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий женщиной-участковым полиции и её напарником, которые избили задержанного. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным следствия, 41-летняя Ольга С., старший участковый одного из орловских отделов полиции вместе со своим напарником 26-летним Романом О. были направлены на вызов в квартиру на Приборостроительной улице, где задержали 31-летнего мужчину и доставили его в участковый пункт полиции № 6. Там полицейские избили задержанного. Пострадавший пожаловался на их действия в правоохранительные органы и на следующий день Главное управление собственной безопасности МВД России по Орловской области начало служебную проверку. В ходе неё выяснилось, что участковые задержали мужчину без оформления обязательных протоколов и нанесли ему телесные повреждения. По результатам проверки уже возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» с применением насилия или угрозой его применения.

«В отношении старшего участкового уполномоченного полиции УМВД России по г. Орлу старшего лейтенанта полиции и участкового уполномоченного полиции УМВД России по г. Орлу лейтенанта полиции возбуждено уголовное дело по п. «а» п. ч. 3 статьи 286 УК РФ. В ходе проведённой проверки стало известно, что они без составления процессуальных документов незаконно задержали и доставили 31-летнего гражданина в участковый пункт, где нанесли не менее восьми ударов руками и ногами по туловищу, по верхним и нижним конечностям, а также множественные удары кулаками и руками по лицу задержанного», — рассказал собеседник агентства

Участковых пока не задержали. Если их признают виновными, то им может грозить от трех до десяти лет лишение свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечательно, что это не первое подобное дело в Орле. Сейчас там судят за превышение должностных полномочий двух полицейских, которые избивали подозреваемого в октябре 2021 года. По версии обвинения, так сотрудники правоохранительных органов пытались добиться от него признательных показаний. Потерпевший получил телесные повреждения в виде закрытого перелома локтевой кости, полицейских уволили, теперь они ожидают решения суда.