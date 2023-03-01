Москва, 1 марта, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила, что набор волонтёров для мероприятий Дня Победы открыт.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Волонтер и ветеран Великой Отечественной войны перед началом военного парада

Так, на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня» она отметила, что в 2023 году в России будет подготовлено рекордное число добровольцев — 200 тыс. человек.

Волонтёром может стать любой гражданин старше 18 лет, который зарегистрируется на сайте «Волонтёры Победы» и пройдёт специальное обучение, добавила Занко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о статусе добровольцев, их прав и порядке выплат денежного содержания.

Добровольческие формирования будут содействовать в том числе выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, а также действия военного положения.