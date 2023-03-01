Москва, 1 марта, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Россия не планирует контактов с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях G20 в Нью-Дели. Об этом 1 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Не планируется», — приводит слова Рябкова РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рябков заявил, что Россия и США обсуждают тему договора СНВ-3 по закрытым каналам.