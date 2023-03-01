Москва, 1 марта, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Беспилотный летающий аппарат является сложной целью для любой ПВО, поскольку он летит на малой высоте. Об этом 1 марта сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дрон тяжело сбить, так как он летит на малой высоте», — приводят «Известия» его слова.

Он также добавил, что для беспилотников важно пройти фронтовую ПВО, а дальше они будут идти по низинам, по руслам рек, которые плохо просматриваются радарами.

Эксперт подчеркнул, что перед специалистами встаёт вопрос создания радиолокационных рубежей против дронов. Он предположил, что их можно оборудовать на базе аэростатов с радиолокационными станциями, поднятыми на высоту до одного километра.

По его мнению, такая оборона будет перекрывать всё воздушное пространство, в результате это позволит без труда обнаруживать низколетящие дроны.

Эксперт добавил, что это является очень дешёвым и эффективным решением, тогда как полёт самолета дальней радиолокационной разведки типа А-50 стоит гораздо больших денег.

Шурыгин обратил внимание на необходимость внимательно обследовать и определять типы прилетевших беспилотников.

«Думаю, сейчас идет отработка применения таких машин, поэтому в дальнейшем нам надо ждать более массовых налетов и готовиться к их отражению», — предупредил эксперт.