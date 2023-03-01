Красноярск, 1 марта, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Обвинительное заключение по делу о торговле детьми утверждено в отношении фирмы «Дидилия» и семи женщин. Дело рассмотрит суд в Красноярском крае, сообщает 1 марта пресс-служба Генпрокуратуры России.

Viktor Chernov/Global Look Press Новорожденный

Организацию и рожениц обвиняют в торговле людьми, совершённой организованной группой в отношении несовершеннолетних. Директора фирмы также обвиняют в отмывании денег и иного имущества (дома и земельного участка), которое он приобрёл на полученные преступным путём средства.

Дело рассмотрит по существу Октябрьский районный суд Красноярского края.

По версии следствия, в 2019–2021 годах фирма, прикрываясь услугами по юридическому сопровождению суррогатного материнства, искала в России и Казахстане материально необеспеченных женщин. Им предлагали за вознаграждение выносить и родить ребёнка для иностранцев.

Тех, кто согласился, отправляли в Камбоджу. Там женщинам имплантировали эмбрионы, после чего возвращали их на родину. Родившихся детей фирма намеревалась переправить «заказчикам», всего выявили 20 таких фактов.

По одним фактам виновные осуждены, по другим идёт расследование. Дети переданы под надзор государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярске уже вынесли три приговора по делу о продаже новорожденных.