Мирзиёев принял госсекретаря США Энтони Блинкена

Ташкент, , 16:52 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял находящегося в Ташкенте с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена, с которым обсудил ситуацию в Афганистане. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба узбекского лидера.

Шавкат Мирзиёев и Энтони Блинкен. president. uz

Согласно опубликованным данным, представители двух стран выразили единое мнение о недопустимости эскалации ситуации и разрастания гуманитарного кризиса в центральноазиатской стране, подчеркнули важность поддержки региональных инфраструктурных проектов для установления мира и восстановления экономики Афганистана.

Стороны также обсудили вопросы в ряде сфер, таких как политика, торговля, экономика, инвестиции, образование, культура, и ключевые аспекты регионального взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что план урегулирования украинского конфликта, предложенный Китаем, содержит ряд «положительных элементов».