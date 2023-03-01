Ташкент, 1 марта, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял находящегося в Ташкенте с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена, с которым обсудил ситуацию в Афганистане. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба узбекского лидера.

president. uz Шавкат Мирзиёев и Энтони Блинкен.

Согласно опубликованным данным, представители двух стран выразили единое мнение о недопустимости эскалации ситуации и разрастания гуманитарного кризиса в центральноазиатской стране, подчеркнули важность поддержки региональных инфраструктурных проектов для установления мира и восстановления экономики Афганистана.

Стороны также обсудили вопросы в ряде сфер, таких как политика, торговля, экономика, инвестиции, образование, культура, и ключевые аспекты регионального взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что план урегулирования украинского конфликта, предложенный Китаем, содержит ряд «положительных элементов».