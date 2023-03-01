Пекин, 1 марта, 2023, 16:33 — ИА Регнум. В хорде переговоров лидеров КНР и Белоруссии Си Цзиньпина и Александра Лукашенко обсуждалась ситуация на Украине, сообщили 1 марта китайские СМИ.

Ju Peng/Global Look Press Си Цзиньпин

Председатель КНР заявил, что всем странам необходимо стремиться к политическому урегулированию любых конфликтов, уважать законные интересы других государств и «отказаться от менталитета холодной войны».

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что Белоруссия поддерживает предложения по разрешению украиснкого кризиса, с которыми ранее выступили в КНР.

Нынешнее «непростое время» требует нестандартных подходов и ответственных решений, которые «должны быть направлены на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей», сказал президент Белоруссии.

Как сообщалось ранее, президент США Джозеф Байден заявил, что не считают предложения Пекина мирными, поскольку они, по его мнению, защищают интересы России.