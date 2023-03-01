ДНР, 1 марта, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают яростное сопротивление в Артёмовске. Об этом 1 марта заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в Артёмовске ВСУ подбрасывают дополнительные резервы и пытаются удержать город всеми силами.

«Десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление, кровопролитность боёв увеличивается с каждым днём», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев перебросит в Артёмовск дополнительные подразделения ВСУ.