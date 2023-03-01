Москва, 1 марта, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Пересмотр решения о приостановке Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) невозможен до тех пор, пока Соединённые Штаты не изменят своей позиции в отношении Украины, заявил 1 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Сергей Карпухин/ТАСС Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Также представитель внешнеполитического ведомства подтвердил информацию о переговорах с США по ДСНВ.

«В Вашингтоне официальные лица говорят о том, что по закрытым каналам обсуждение этой тематики ведётся. Я могу подтвердить, что это действительно так», — сказал он, добавив, что обсуждение идёт и по открытым каналам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия передала США официальную ноту о приостановке участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.