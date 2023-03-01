Будапешт, 1 марта, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Власти города Берегово в Закарпатской области Украины хотят платить закарпатским венграм по €1000, если они отправят своих детей в украиноязычный класс. Об этом 1 марта заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

Он отметил, что Украина годами непрерывно нарушает и ограничивает права закарпатских венгров.

«Их последний план состоит в том, чтобы давать €1000 в год родителям, которые отправят своих детей в класс украинского языка», — сказал Сийярто.

По его словам, это грубый шаг к ликвидации венгерского меньшинства, что неприемлемо для страны, которая ведёт переговоры о вступлении в Евросоюз.

Ранее в Будапеште заявляли, что не будут ратифицировать членство Украины в ЕС пока не решится проблема с правами венгерского меньшинства.