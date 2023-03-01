Херсон, , 21:14 — REGNUM На заседании президиума генерального совета «Единой России» приняли решение запустить процедуру предварительного голосования.

Заседание президиума генсовета «Единой России» er.ru

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что последние 14 лет единороссы являются единственной политической силой в государстве, открытым способом отбирающей своих кандидатов. Об этом информирует er.ru.

По его словам, участие в предварительном голосовании остается обязательным для всех кандидатов от «Единой России», независимо от уровня выборов, ранга, статуса, занимаемых постов и старых заслуг. Процедуры постоянно совершенствуются, однако суть всегда одна: россияне сами выбирают кандидатов на выборы от партии.

Турчак подчеркнул, что в 2023 году предварительное голосование, как и раньше, проведут в электронном формате. Здесь имеется в виду как цифровизация операционных процессов, так и возможность у избирателей контролировать чистоту голосования через открытые технологии блокчейн.

Секретарь генсовета «Единой России» заверил, что в 2023 году, как и в 2022-м, регистрацию выборщиков проведут исключительно с использованием портала госуслуг. Все требования к защите информации будут строго контролироваться.

Андрей Турчак добавил, что партия готова отражать кибератаки на систему предварительного голосования. Опыт минувшего года доказывает, что, несмотря на внешнее давление на цифровую инфраструктуру «Единой России», предварительное голосование защищено и проходит в штатном режиме. Всю нужную IT-инфраструктуру для отражения кибератак выстроили. Кроме того, подготовлены резервные схемы работы.

Предварительное голосование в субъектах РФ пройдет с третьего по седьмое марта. До 27 апреля продлится выдвижение кандидатов. Избиратели имеют возможность зарегистрироваться для голосования с 17 апреля по 26 мая.

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов сказал, что электронное голосование проведут с 22 по 28 мая. В течение двух суток после его завершения специалисты огласят итоги.

По всей России предварительное голосование проведут по первой, максимально открытой модели, предусматривающей, что отдать свой голос могут все зарегистрированные на территории избиратели.