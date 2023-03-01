Молдавия, , 16:27 — REGNUM Сторонники оппозиции в Молдавии намерены победить в политической борьбе власть действующего президента страны Майи Санду. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

Майя Санду Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, молдавский президент — женщина, у которой нет ценностей и идеалов. Он также назвал Санду диктатором.

«Мы боремся, в конце концов, с режимом, который поддерживается западными странами, просто беспрекословно. Но народ сильнее, поэтому мы победим», — приводит его слова RT.

Шор акцентировал внимание на том, что протестующие пойдут до конца, имея ввиду законную отставку действующего режима.

По мнению политика, в настоящее время жители Молдавии «живут хуже, чем когда-либо». Он подчеркнул, что с каждым месяцем ситуация в республике становится всё хуже, а нынешние протесты связаны с «практически социальной катастрофой».

Днем ранее оппозиция провела в Кишиневе митинг. Акция протеста завершилась принятием резолюции с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду и проведения досрочных парламентских выборов.