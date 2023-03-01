Молдавия, 1 марта 2023, 16:27 — REGNUM Сторонники оппозиции в Молдавии намерены победить в политической борьбе власть действующего президента страны Майи Санду. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

Майя Санду
Майя Санду
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, молдавский президент — женщина, у которой нет ценностей и идеалов. Он также назвал Санду диктатором.

«Мы боремся, в конце концов, с режимом, который поддерживается западными странами, просто беспрекословно. Но народ сильнее, поэтому мы победим», — приводит его слова RT.

Шор акцентировал внимание на том, что протестующие пойдут до конца, имея ввиду законную отставку действующего режима.

По мнению политика, в настоящее время жители Молдавии «живут хуже, чем когда-либо». Он подчеркнул, что с каждым месяцем ситуация в республике становится всё хуже, а нынешние протесты связаны с «практически социальной катастрофой».

Днем ранее оппозиция провела в Кишиневе митинг. Акция протеста завершилась принятием резолюции с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду и проведения досрочных парламентских выборов.