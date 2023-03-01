Белоруссия и Китай создадут зону свободной торговли и инвестиций

Пекин, , 16:14 — REGNUM До конца 2023 года Белоруссия и Китай создадут зону свободной торговли и инвестиций, сообщили в белорусском министерстве экономики 1 марта.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин © Виктор Драчев/ТАСС

Подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании, переговоры о деталях начнутся «немедленно», отметили представители ведомства.

Как сообщалось ранее, 28 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с трехдневным визитом в Китай, в ходе которого провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Лидеры двух стран сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве Белоруссии и Китая. В ходе визита Лукашенко состоятся также переговоры делегаций в расширенных составах.