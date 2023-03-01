Москва, , 16:11 — REGNUM В Москве с 1 марта до 30 июня пассажиры общественного транспорта смогут вернуть часть расходов на поездки в метро, трамваях, автобусах и электробусах. В этот период владельцам карт «Мир» при оплате каждой поездки платежная система будет возвращать кешбэк.

Оплата проезда с помощью платежной системы «Мир» Пресс-служба платежной системы «Мир»

Нововведение затронет метро, МЦК, МЦД (D-1, D-2) и весь наземный транспорт — электробусы, автобусы и трамваи.

«С сегодняшнего дня и до конца июня платежная система «Мир» будет возвращать пассажирам по 10 рублей в виде кешбэка, если они оплачивают проезд загруженной в смартфон картой или при помощи биометрии. Присоединиться к акции могут обладатели всех карт «Мир», за исключением пластиковых носителей», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Чтобы получить выгоду в 10 рублей, пассажиру нужно предварительно загрузить карту «Мир» в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. Важное условие: смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты — NFC.

«Если же Вы проходите в метро или МЦК по биометрии, то банковскую карту национальной платежной системы необходимо заранее привязать в профиле приложения «Метро Москвы». Ну а 10 рублей вернутся буквально в считанные минуты после оплаты проезда», — подчеркнула Мария Точилова.