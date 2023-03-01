Пекин, , 16:15 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудили кризис на Украине. Об этом 1 марта сообщает EADaily.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин © Валерий Шарифулин/ТАСС

По информации издания, китайский лидер заявил о необходимости придерживаться позиции политического урегулирования, а также отказаться от менталитета холодной войны. Он также обратил внимание на то, что нужно уважать законные интересы всех государств.

Отмечается, что Лукашенко поддержал такую позицию, а также предложения Китая по политическому решению кризиса.

Как передавало ИА REGNUM, в Пекине 1 марта началась встреча лидеров Китая и Белоруссии Си Цзиньпина и Александра Лукашенко.