Москва, , 16:11 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Бразилии Мауро Виейра проводят встречу в Индии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Она опубликовала 1 марта фотографии начала встречи двух министров.

«Российско-бразильские переговоры в Дели», — прокомментировала снимки официальный представитель МИД РФ.

Лавров и Виейра встретились на полях министерской встречи G20 в Хайдерабадском дворце в Дели.