Лавров встретился в Дели с главой МИД Бразилии Виейрой
Москва, 1 марта 2023, 16:11 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Бразилии Мауро Виейра проводят встречу в Индии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она опубликовала 1 марта фотографии начала встречи двух министров.
«Российско-бразильские переговоры в Дели», — прокомментировала снимки официальный представитель МИД РФ.
Лавров и Виейра встретились на полях министерской встречи G20 в Хайдерабадском дворце в Дели.