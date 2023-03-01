Москва, 1 марта, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Бразилии Мауро Виейра проводят встречу в Индии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Она опубликовала 1 марта фотографии начала встречи двух министров.

«Российско-бразильские переговоры в Дели», — прокомментировала снимки официальный представитель МИД РФ.

Лавров и Виейра встретились на полях министерской встречи G20 в Хайдерабадском дворце в Дели.