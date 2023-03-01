Пекин, 1 марта, 2023, 16:16 — ИА Регнум. По итогам переговоров в Пекине президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух стран в новую эпоху, сообщает 1 марта агентство БелТА.

Павел Орловский/БелТА/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо) во время встречи в Доме народных собраний

Отмечается, что лидеры стран общались дольше отведённого времени, это говорит об обоюдной заинтересованности в решении стоящих на повестке дня проблем, подчеркнули обозреватели государственного агентства.

Позже в присутствии Лукашенко и Си Цзиньпин был подписан масштабный пакет документов о сотрудничестве в разных сферах, среди них меморандум о взаимопонимании между МИД Белоруссии и Госагентством по международному развитию и сотрудничеству КНР по укреплению сотрудничества в целях развития и содействия реализации инициативы по глобальному развитию, программа белорусско-китайского научно-технического сотрудничества на 2023–2024 годы, утверждён план Года регионов на 2023 год.

Также подписаны соглашение и меморандум по сотрудничеству в области туризма и спорта, о взаимопонимании о сотрудничестве между Комитетом госконтроля Белоруссии и Государственным контрольно-ревизионным управлением КНР, о взаимопонимании между минстройархитектуры Белоруссии и министерством жилищного строительства и городского и сельского развития КНР.

Стороны договорились о сотрудничестве между информагенствами двух стран, а также национальной гостелерадиокомпанией Белоруссии и медиакорпорацией Китая, о взаимопонимании по реализации проектов сотрудничества с использованием льготных кредитов правительства Китая.

Заключено соглашение об углублении торгово-экономического сотрудничества между регионами двух стран, межправсоглашение по утверждению проекта по поставке досмотрового оборудования для аэропорта Минск.

Утверждена комплексная стратегия совместного промышленного развития, подписан протокол по санитарным и фитосанитарным требованиям при поставке продукции из Белоруссии в Китай, меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по сельскому хозяйству, план по развитию сотрудничества в области здравоохранения на 2023–2025 годы.

Кроме этого, большой пакет подписанных документов касается межрегионального сотрудничества, финансов, банковской сферы, информационного обеспечения торговли и по линии организации Красного Креста.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация из Белоруссии во главе с президентом Лукашенко прибыла в Китай 28 февраля, визит запланирован на три дня.