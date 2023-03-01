Мелитополь, 1 марта, 2023, 19:43 — ИА Регнум. В ходе заседания президиума генерального совета партии «Единая Россия» было принято решение запустить процедуру предварительного голосования (ПГ). Об этом проинформировал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

er.ru Заседание президиума генсовета «Единой России»

По его словам, «Единая Россия» уже в течение 14 лет представляет собой единственную в стране политическую силу, открытым способом отбирающую кандидатов. Турчак назвал процедуру ПГ обязательной для каждого из них, независимо от того, какого уровня выборы, какие у них статусы, должности, ранги и заслуги.

«Мы, безусловно, совершенствуем процедуры. Но суть остается одна: кандидатов на выборы от «Единой России» выбирают люди. И последнее слово остается за ними», — заявил Турчак.

В текущем году ПГ пройдет в электронном формате. Речь идет в данном случае не только о цифровизации всех операционных процессов, а и о том, что избиратели будут иметь возможность контролировать прозрачность процедуры благодаря открытым технологиям блокчейн, пояснил секретарь генсовета ЕР.

Регистрировать выборщиков, как и в минувшем году, будут только на сайте «Госуслуги». Под строжайшим контролем будет соблюдение всех без исключения требований к защите данных.

Из заявления Турчака следует, что единороссы готовы к возможным кибератакам на систему ПГ. Судя из опыта 2022 года, цифровая инфраструктура политической партии периодически сталкивается с давлением извне, однако ПГ надежно защищено и проходит штатно, отметил он.

«Мы понимаем, что платформа ПГ в этом году станет одной из целей кибератак. Партия к этому готова, — заверил Турчак. — Вся необходимая IT-инфраструктура для их отражения выстроена, подготовлены резервные схемы работы».

Запуск ПГ в субъектах РФ состоится с 3 по 7 марта. Выдвижение кандидатов запланировано на период до 27 апреля. Пройти регистрацию для участия в голосовании избирателям предложат с 17 апреля до 26 мая.

Электронное голосование намечено на 22 — 28 мая 2023 г. Его итоги подведут на протяжении двух дней после завершения, заявил заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

Как сообщает сайт er.ru, в этом году участниками предварительного голосования впервые станут жители ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Процедуру организуют для них как в электронном, так и в очном форматах. Главной целью единороссы назвали при этом обеспечение безопасности избирателей.