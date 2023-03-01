«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию
Мелитополь, 1 марта, 2023, 19:43 — ИА Регнум. В ходе заседания президиума генерального совета партии «Единая Россия» было принято решение запустить процедуру предварительного голосования (ПГ). Об этом проинформировал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
По его словам, «Единая Россия» уже в течение 14 лет представляет собой единственную в стране политическую силу, открытым способом отбирающую кандидатов. Турчак назвал процедуру ПГ обязательной для каждого из них, независимо от того, какого уровня выборы, какие у них статусы, должности, ранги и заслуги.
«Мы, безусловно, совершенствуем процедуры. Но суть остается одна: кандидатов на выборы от «Единой России» выбирают люди. И последнее слово остается за ними», — заявил Турчак.
В текущем году ПГ пройдет в электронном формате. Речь идет в данном случае не только о цифровизации всех операционных процессов, а и о том, что избиратели будут иметь возможность контролировать прозрачность процедуры благодаря открытым технологиям блокчейн, пояснил секретарь генсовета ЕР.
Регистрировать выборщиков, как и в минувшем году, будут только на сайте «Госуслуги». Под строжайшим контролем будет соблюдение всех без исключения требований к защите данных.
Из заявления Турчака следует, что единороссы готовы к возможным кибератакам на систему ПГ. Судя из опыта 2022 года, цифровая инфраструктура политической партии периодически сталкивается с давлением извне, однако ПГ надежно защищено и проходит штатно, отметил он.
«Мы понимаем, что платформа ПГ в этом году станет одной из целей кибератак. Партия к этому готова, — заверил Турчак. — Вся необходимая IT-инфраструктура для их отражения выстроена, подготовлены резервные схемы работы».
Запуск ПГ в субъектах РФ состоится с 3 по 7 марта. Выдвижение кандидатов запланировано на период до 27 апреля. Пройти регистрацию для участия в голосовании избирателям предложат с 17 апреля до 26 мая.
Электронное голосование намечено на 22 — 28 мая 2023 г. Его итоги подведут на протяжении двух дней после завершения, заявил заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.
Как сообщает сайт er.ru, в этом году участниками предварительного голосования впервые станут жители ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Процедуру организуют для них как в электронном, так и в очном форматах. Главной целью единороссы назвали при этом обеспечение безопасности избирателей.