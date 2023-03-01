Представитель польского правительства обвинил Россию в кибератаке на сайт налоговой службы страны

Варшава, , 16:00 — REGNUM Польша обвинила Россию в хакерской атаке на сайт, на котором граждане страны заполняют налоговые декларации. Об этом 1 марта заявил представитель польского правительства по вопросам кибербезопасности Януш Чешиньский.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

«За вчерашней атакой стоят россияне», — сказал Чешиньский в эфире телеканала Polsat.

По его утверждению, кибератака якобы была связана с деятельностью российских спецслужб и основывалась на создании большого искусственного трафика. При этом, по его словам, данные польских налогоплательщиков украдены не были.

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Проблемы в работе сайта возникли 28 февраля. Причём сайт начал испытывать повышенную нагрузку из-за того, что в Польше начался процесс заполнения ежегодных налоговых деклараций. Ранее польский минфин сообщал, что проблемы вызваны не хакерской атакой, а технической ошибкой.