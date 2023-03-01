Луганск, , 17:58 — REGNUM «Единая Россия» в ходе заседания президиума генсовета партии сообщила о начале процедуры предварительного голосования (ПГ) в электронном и очном форматах. Как заявил секретарь генсовета Андрей Турчак, ЕР является единственной политсилой в стране, которая 14 лет отбирает своих кандидатов открытым способом.

Заседание президиума генсовета «Единой России» er.ru

По словам Турчака, участие в процедуре предварительного голосования является обязательным для всех наших кандидатов вне зависимости от уровня выборов, статуса, занимаемых должностей и прошлых заслуг.

Отмечается, что голосование будет проходить в электронном формате, чтобы избиратели могли отслеживать чистоту ПГ. Турчак сказал, что граждане смогут отдать свой голос после регистрации на портале госуслуг, отметив, что все требования к защите данных будут строго контролироваться. Секретарь генсовета подчеркнул, что ЕР подготовила все необходимое для отражения возможных кибератак на систему предварительного голосования.

Запуск процедуры пройдет с 3 по 7 марта, а до 27 апреля пройдет выдвижение кандидатов. Выборщики смогут зарегистрироваться для голосования с 17 апреля по 26 мая. Электронное голосование будет проходить с 22 по 28 мая, а в течение двух дней после этого будут подведены итоги.

В этом году ПГ впервые пройдет в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Процедура пройдет как очно, так и электронно в целях обеспечения безопасности людей. В качестве исключения для избирателей в новых регионах будет возможность участия тех, кто пока не получил российское гражданство, но подал соответствующее заявление. Об этом заявил глава Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Александр Сидякин ER.ru

Он также заявил, что для кандидатов от новых регионов исключением станет наличие счетов в иностранных банках, которые они не могут закрыть по независящим от них причинам. То же самое касается доказательств отсутствия другого гражданства и справки о судимости. По словам Сидякина, обо всем этом нужно будет сообщить в оргкомитет.

Все кандидаты смогут подготовиться к участию в предварительном голосовании и в избирательной кампании с помощью проекта «ПолитСтарт».

В завершение Андрей Турчак поручил обратить особое внимание на кандидатов из числа участников спецоперации и волонтеров, находящихся в зоне СВО. По его словам, они хотят участвовать в выборах и они заслужили того, чтобы быть представленными в органах управления разного уровня.

Как сообщает сайт er.ru, в единый день голосования в 54 российских регионах пройдет 78 кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов.