Донецк, 1 марта, 2023, 15:58 — ИА Регнум. На заседании президиума генсовета ЕР было решено запустить процедуру предварительного голосования (ПГ) партии. Жители новых регионов смогут голосовать онлайн и очно.

er.ru Заседание президиума генсовета «Единой России»

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что только в «Единой России» отбор кандидатов проходит открыто, и последнее слово при выборе остается за избирателями. Этап предварительного голосования проходят все претенденты.

Традиционно голосование проводится в электронном формате. Благодаря применению открытых технологий блокчейн выборщики сами могут отслеживать чистоту процедуры. В 2023 году регистрация на ПГ будет проводиться через портал «Госуслуги».

Представитель ЕР указал, что партия готова отражать кибератаки на систему ПГ. В этом отношении процедура надежно защищена. Также подготовлены альтернативные схемы работы.

В субъектах страны голосование назначено на 3 — 7 марта. Кандидатов будут выдвигать до 27 апреля. Для участия в выборах избиратели могут регистрироваться с 17 апреля по 26 мая. Само электронное голосование назначено на 22 — 28 мая. Результаты будут озвучены в течение двух дней после процедуры.

В этом году впервые ПГ пройдет в присоединенных субъектах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Для населения новых регионов разработан двойной формат голосования — очно и онлайн. Для избирателей и кандидатов предусмотрен ряд исключений. Так, в выборах могут участвовать граждане с активным избирательным правом. Но есть уступки: голосовать смогут и те, кто только подал заявление на получение российского паспорта, но еще не получил его. Кандидаты, в свою очередь, должны представить подтверждающие сведения о том, что у них отсутствуют счета в иностранных банках. Также потребуются доказательства отсутствия гражданства и справки о судимости.

В подготовке кандидатов к участию в избирательной кампании и ПГ поможет проект «ПолитСтарт». Более подробно о нем можно узнать на сайте партии er.ru.

По словам Андрея Турчака, особого внимания заслуживают кандидаты из числа участников спецоперации. То же самое касается волонтеров, которые находятся в зоне боевых действий. У таких кандидатов есть запрос на участие в выборах.

В единый день голосования в 54 российских регионах пройдет 78 избирательных кампаний. Население будет выбирать депутатов регионального и местного уровней. В 25 субъектах в этот день состоятся выборы губернаторов.