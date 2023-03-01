Россия и США обсуждают Договор СНВ по закрытым каналам
Рябков рассказал, что Россия и США обсуждают Договор СНВ по закрытым каналам
Москва, 1 марта, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Представители России и США обсуждают тему Договора СНВ-3 по закрытым каналам, заявил 1 марта «Интерфаксу» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Россия не намерена пересматривать решение о приостановке участия в договоре до тех пор, пока США «не изменят поведение» по вопросу об Украине, пока таких признаков не наблюдается, добавил Рябков.
Россия передала США официальную ноту о приостановке участия в договоре 28 февраля, рассказал также заместитель министра в комментарии РИА Новости.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 28 февраля утвердил решение о приостановке действия Договора СНВ-3.
США в течение многих лет нарушали условия договора, в частности Вашингтон вывел из-под действия договора некоторые собственные виды вооружений, рассказал посол России в США Анатолий Антонов.