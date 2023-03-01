Москва, 1 марта, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Представители России и США обсуждают тему Договора СНВ-3 по закрытым каналам, заявил 1 марта «Интерфаксу» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

Россия не намерена пересматривать решение о приостановке участия в договоре до тех пор, пока США «не изменят поведение» по вопросу об Украине, пока таких признаков не наблюдается, добавил Рябков.

Россия передала США официальную ноту о приостановке участия в договоре 28 февраля, рассказал также заместитель министра в комментарии РИА Новости.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 28 февраля утвердил решение о приостановке действия Договора СНВ-3.

США в течение многих лет нарушали условия договора, в частности Вашингтон вывел из-под действия договора некоторые собственные виды вооружений, рассказал посол России в США Анатолий Антонов.