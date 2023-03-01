Москва, 1 марта 2023, 15:54 — REGNUM Россия передала США официальную ноту о приостановке участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил 1 марта замглавы МИД Сергей Рябков.

Ядерное оружие США
Ядерное оружие США
Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По словам дипломата, Москва не видит никаких признаков изменения деструктивной позиции Вашингтона по стратегической стабильности.

Вместе с тем Рябков не исключил возможности продолжения контактов России с США по вопросу ДСНВ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва приостановит своё участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. 22 февраля закон приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. 28 февраля глава государства подписал соответствующий закон.