Москва, 1 марта, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Россия передала США официальную ноту о приостановке участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил 1 марта замглавы МИД Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

По словам дипломата, Москва не видит никаких признаков изменения деструктивной позиции Вашингтона по стратегической стабильности.

Вместе с тем Рябков не исключил возможности продолжения контактов России с США по вопросу ДСНВ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва приостановит своё участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. 22 февраля закон приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. 28 февраля глава государства подписал соответствующий закон.