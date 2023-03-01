Субъекты России смогут оказывать поддержку бойцам СВО и их семьям через портал госуслуг

Москва, , 15:57 — REGNUM Субъекты Российской Федерации смогут оказывать дополнительную помощь участникам спецоперации и их семьям через портал государственных услуг. Об этом 1 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых сил России, других войск, воинских формирований и органов.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, постановлением правительства России уточняется порядок электронного взаимодействия между ведомствами в этой сфере.

Он отметил, что теперь регионы России смогут получать информацию о мобилизованных, которые проживают на их территориях, а также оказывать дополнительные меры поддержки участникам СВО и их близким, в том числе через портал госуслуг.

Мишустин обратил внимание на то, что за счёт автоматизации процессов будут сокращаться сроки получения льгот и поддержки.