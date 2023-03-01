Берн, 1 марта, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Власти Венгрии призвали киевский режим вернуть права для национальных меньшинств, действовавшие до 2015 года. Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе Конференции по разоружению в Женеве.

Ovsyannikova Yulia/Global Look Press Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

По его словам, венгерское правительство наблюдает системные нарушения прав меньшинств на Украине. Он добавил, что принятые с 2014 года законы ущемляют права венгерского сообщества.

«Как мы понимаем, права меньшинств — одни из основополагающих прав человека. И мы просим украинские власти вернуть те права украинскому меньшинству, которые существовали до 2015 года», — заявил Сийярто, подчеркнув, что ситуация, которая наблюдается на территории Украины в настоящее время является «неприемлемой».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одна из стран ЕС может принять решение об отправке войск на Украину.