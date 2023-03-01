Глава МИД Венгрии заявил о нарушении прав человека на Украине
Будапешт, 1 марта 2023, 15:50 — REGNUM Принудительная мобилизация на Украине, в том числе этнических венгров, нарушает права человека. Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он напомнил, что в западной части Украины проживают порядка 150 тыс. человек венгров и, поскольку они являются гражданами Украины, их мобилизуют в ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто заявил, что Венгрия согласилась с предложениями Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Венгерский политик подтвердил позицию страны, которая по-прежнему выступает за разрешение украинского конфликта исключительно мирным путем и призывает другие страны воздерживаться от эскалации.